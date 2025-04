Quirinale: Bianca Perrone, la fata delle farfalle che racconta il suo amore per la vita

agenzia

Roma, 5 apr. Bianca Perrone, 12 anni, di Trepuzzi, in provincia di Lecce, nonostante abbia perso la vista quando aveva solo un anno, riesce a regalare gioie ed emozioni a chi le sta vicino. Il suo amore per la vita l’ha spinta a creare un canale YouTube, “Bianca, la fata delle farfalle”, in cui racconta la quotidianità della sua vita e condivide la sua immensa passione per la musica.

