Quirinale: Chiara Runfolo, l’impegno per il riscatto di ragazze e donne maltrattate

agenzia

Roma, 5 apr. Chiara Runfolo, 17 anni, di Palermo, nata e cresciuta nel quartiere CEP, frequentando l’Associazione San Giovanni apostolo, ha sempre manifestato una naturale inclinazione ad aiutare gli altri, anzitutto i bambini che segue dopo la scuola. È sempre presente in qualsiasi attività e manifestazione ritenga utile far sentire la sua voce, ed è particolarmente sensibile ai temi della tutela e del riscatto sociale dei più deboli, non ultime le ragazze e le donne vittime di maltrattamenti.

