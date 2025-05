Quirinale: domani da Mattarella i nuovi Alfieri della Repubblica**

agenzia

Roma, 14 mag. Appuntamento domani alle 12 al Quirinale per i nuovi 29 Alfieri della Repubblica nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che consegnerà loro i relativi attestati d’onore. Giovani che si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.

“Nuove vie per la solidarietà”, è il tema che ha ispirato la scelta dei giovani insigniti in questa edizione. Negli ultimi anni -spiega la Presidenza della Repubblica- l’idea di solidarietà si è evoluta integrando nuove tecnologie, approcci sostenibili e un maggior coinvolgimento delle comunità. E i giovani, in particolare, sono oggi protagonisti di una solidarietà moderna che riflette uno spirito dinamico, creativo e tecnologico. Una solidarietà che è sempre più accessibile, inclusiva e adattata alle sfide del mondo contemporaneo.

Tra le storie narrate vi si trovano quelle di ragazze e ragazzi che hanno deciso di impiegare le proprie abilità scientifiche e tecnologiche per affrontare importanti sfide sociali e ambientali al fine di migliorare la qualità di vita di tante persone; gli esempi di adolescenti che utilizzano la scrittura come strumento di cambiamento sociale, per affrontare temi rilevanti e sensibilizzare i coetanei sull’importanza della cultura nella costruzione di una società più consapevole e aperta; la testimonianza di giovani attivi nel valore universale dello sport, come potente strumento che consente di superare qualsiasi barriera fisica, culturale, sociale o economica.

A questi esempi di innovazione, si affiancano quelli -più classici ma non meno importanti per il filo rosso che tiene insieme gli Alfieri della Repubblica nominati nelle diverse annualità- dei giovani che si sono distinti per gesti ‘eroici’, di coloro che si pongono come modelli di cittadinanza attiva perché impegnati a promuovere la cultura della legalità, dei tanti volontari che si spendono per i più vulnerabili, tutti portatori di storie straordinarie di inclusione e resilienza.

Accanto ai riconoscimenti per comportamenti individuali, il presidente Mattarella ha assegnato anche 4 targhe per premiare azioni collettive di giovani e giovanissimi, anch’esse espressione dei valori di solidarietà, inclusione e accoglienza. Un insieme di scelte, spiega ancora la Presidenza della Repubblica, con le quali il Capo dello Stato intende anche simbolicamente evidenziare quel numero indefinito di giovani che si impegna e lavora alacremente nella vita quotidiana, contribuendo ogni giorno a nutrire quell’insieme di valori che costituisce l’elemento propulsivo fondamentale per la nostra società.

Maddalena Albiero, 18 anni, di Bardolino, in provincia di Verona, è riuscita con la poesia a esprimere sentimenti, timori, sogni che sono comuni ai ragazzi della sua età. Giada Baltieri, 17 anni, di Caldiero, in provincia di Verona, classe 2008, affronta con coraggio l’osteogenesi imperfetta, malattia genetica rara e tuttora poco conosciuta.

Michele Barbatelli, 19 anni, di Appignano, in provincia di Macerata, offre una testimonianza della resilienza delle comunità che popolano i borghi italiani e della volontà di mantenere vive le tradizioni del territorio, promuovendone la bellezza e la storia. Niccolò Bartolacelli, 18 anni, di Serramazzoni, in provincia di Modena, ha utilizzato la propria abilità informatica ideando un software, denominato Chroma, che facilita la lettura dello spartito musicale per chi ha problemi di dislessia.

Tommaso Caligari, 19 anni, di Cressa, in provincia di Novara, profondamente segnato dalle sofferenze del nonno, a soli 17 anni ha ideato un dispositivo di intelligenza artificiale che può consentire la diagnosi precoce del morbo di Parkinson. Angela Calise, 19 anni, di Caserta è già stata messa duramente alla prova dalla vita. La perdita del padre, la malattia della madre, la sofferenza sperimentata in prima persona: sono eventi che lei ha saputo affrontare con forza e determinazione senza mai chiudersi in sé stessa, anzi senza perdere occasione per aiutare gli altri.

Gabriele Ciancuto, 13 anni, di Amelia, in provincia di Terni, un ‘piccolo Piero Angela’ che ha deciso di restituire quanto aveva appreso, scrivendo due libri in cui aiuta i bambini a capire, in modo semplice e con immagini chiare, la bellezza del sistema solare e i principi della fisica. Sara Cozzolino, 17 anni, di Napoli, è una campionessa italiana di taekwondo che, nel tempo libero, si impegna con generosità come volontaria per allenare dei bambini con disabilità del suo quartiere.

Francesco De Marco, 18 anni, di Reggio Calabria, ha soccorso e salvato una coppia di anziani che rischiava di annegare in balia delle onde sulla costa siciliana. Giorgia Fabris, 15 anni, di Trieste, attraverso piccoli gesti quotidiani contribuisce in modo fattivo all’accoglienza e all’integrazione in un quartiere socialmente complesso, ad alta densità di immigrazione.

Samuel Massa, 16 anni, di Fossacesia, in provincia di Chieti, si è gettato in mare e ha tratto in salvo un capriolo affidandolo alle cure delle autorità competenti. Maria Letizia Mello, 19 anni, di San Pietro in Lama, provincia dei Lecce, nei momenti più difficili della pandemia, nonostante gli studi intrapresi per la carriera militare, ha scelto di dedicare la licenza natalizia per fare compagnia agli anziani quasi centenari e senza famiglia della casa di riposo del suo paese.

Riccardo Folli Ruani, 14 anni, di Imola, in provincia di Bologna, nutre una grande passione per le meduse e per le spugne marine, sentinelle del mare che studia e colleziona sin da bambino. Nella sua casa ha allestito un piccolo museo e svolge una incisiva attività di sensibilizzazione dei suoi coetanei. Beatrice Orlandi, 19 anni, di Asti, volontaria nel reparto di Oncologia dell’ospedale ‘Cardinal Massaia’ della sua città, suonando i suoi strumenti, arpa e pianoforte, accompagna i lunghi tempi di attesa legati alla somministrazione delle terapie.

Francesco Mazza, 17 anni, di Lamezia Terme, in provincia di Cosenza, trasmette ai più piccoli i valori migliori appresi praticando il judo. Edoardo Levanja, 13 anni, di Monterotondo, in provincia di Roma, ha deciso di giocare a baskin nella squadra di una sua compagna di scuola con disabilità proprio per aiutarla durante gli allenamenti.

Erik Kokoshi, 12 anni, di Verona, condivide il suo amore per la lettura con la signora Paola, una vicina di casa che purtroppo ha perso la vista qualche anno fa. Paola, colpita dal desiderio di apprendere di Erik, gli dona periodicamente dei libri e lui per ricambiare la generosità ha iniziato a mandarle dei messaggi vocali in cui legge per lei capitoli dei libri che più le piacciono.

Camilla Aurora Fanelli, 21 anni, di Milano, tutti i sabati mattina, insieme a suo padre e a sua sorella, allena una squadra di pallavolo composta da una dozzina di detenuti della casa circondariale di Monza, nell’ambito del progetto “Liberi di giocare” . Claudia Pais, 19 anni, si impegna come volontaria nel Punto Luce di Save the Children , restituendo parte di quel bene che ha ricevuto e che le ha permesso di crescere superando le difficoltà.

Bianca Perrone, 12 anni, di Trepuzzi, in provincia di Lecce, dopo aver perso la vista quando aveva solo un anno, ha creato un canale YouTube, “Bianca, la fata delle farfalle”, in cui racconta la quotidianità della sua vita e condivide la sua immensa passione per la musica.

Francesco Pratesi, 18 anni, di Greve in Chianti, in provincia di Firenze, ha aiutato la Croce rossa a migliorare i propri servizi, attraverso l’ideazione di un nuovo programma informatico. Giulio Prodan, 17 anni, di Trieste, ha creato il progetto ‘ClassLab’: attraverso esperimenti semplici e divertenti, spiega ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado gli argomenti più vari, dai batteri ai processi digestivi.

Niccolò Ricci, 16 anni, di Carrara, uscito dalla classe per recarsi in bagno, si è accorto che una collaboratrice scolastica stava rischiando di soffocare mentre mangiava una merendina. Senza perdere la calma e con grande lucidità, è intervenuto prontamente e ha praticato sulla donna la manovra di Heimlich, appresa da sua madre infermiera.

Martina Romiti, 19 anni, di Roma, cerca di interessare i suoi coetanei sui temi della legalità e del contrasto alle mafie, facendosi promotrice di eventi e approfondimenti sia nella scuola che nel quartiere in cui vive. Chiara Runfolo, 17 anni, di Palermo, nata e cresciuta nel quartiere Cep, frequentando l’Associazione San Giovanni apostolo, ha sempre manifestato una naturale inclinazione ad aiutare gli altri, anzitutto i bambini che segue dopo la scuola.

Serena Simonato, 18 anni, di Cavenago di Brianza, in provincia di Monza, è riuscita a coinvolgere diversi coetanei con i quali durante le sere dei weekend va in giro per le città di Monza e Milano a prestare assistenza alle persone senza fissa dimora. Diego Vergani, 15 anni, di Lentate sul Seveso, provincia di Monza, sta lottando da più di un anno contro una malattia aggressiva che lo ha costretto a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico e a lunghi mesi di riabilitazione. Nonostante le difficoltà, il suo attaccamento alla vita e una passione smodata per la musica lo hanno portato, di recente, a vincere un concorso musicale organizzato dalla scuola.

Marta Virdis, 20 anni, di Villanova Monteleone, in provincia di Sassari, lo scorso anno ha organizzato una raccolta fondi per consentire cure molto costose a una bambina della sua comunità, coinvolgendo molti altri ragazzi e associazioni del territorio. Davide Zilli, 13 anni, di Osio Sopra, in provincia di Bergamo, convive con il suo impianto cocleare, che lui affettuosamente chiama Rolly, da quando aveva solo un anno. Ha elaborato un dispositivo in grado di inviare notifiche e alert qualora l’audioprocessore dovesse inavvertitamente spostarsi mentre si trova in carica. Questa invenzione gli è valsa il primo premio in un importante contest internazionale.

Infine l’impegno nel soccorso, nel promuovere la pluralità, nel salvaguardare il territorio, nel contrastare la violenza di genere. Sono i valori che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto sottolineare nell’assegnare quattro targhe per premiare azioni collettive di giovani e giovanissimi, accanto alla nomina degli Alfieri della Repubblica.

Sara Pedrotti, Emma Franceschini e Azzurra Navarini, quindicenni di Trento, sono intervenute tempestivamente salvando la vita ad un anziano colto da arresto cardiaco. La quinta B dell’Istituto comprensivo Torino II-scuola primaria ‘G. Parini’ è stata invece premiata per aver dato valore alla pluralità. I componenti della Squadriglia Aquile del Gruppo Scout Agesci Bari 10 hanno progettato e realizzato l’impresa di catalogare l’intero Parco Urbano Asi, ubicato nel comprensorio dell’Area di sviluppo industriale tra Modugno e Bari.