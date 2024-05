Quirinale: Fatima Sadkaoui, mediatrice culturale per integrare i migranti**

agenzia

Roma, 27 apr. Fatima Sadkaoui, 14 anni, residente a Torrebelvicino, in provincia di Vicenza, nuovo Alfiere della Repubblica, è una ragazza di origini tunisine, nata in Italia, da sempre particolarmente sensibile alle difficoltà di integrazione che incontrano altri ragazzi di famiglie emigrate. La sua esperienza personale l’ha spinta ad aiutare un compagno arrivato lo scorso anno dal Senegal, condividendo con lui i testi utilizzati per imparare la lingua italiana e traducendo in francese, lingua veicolare del compagno, quanto richiesto dagli insegnanti. La sua spontanea attività di mediatrice culturale ha favorito la progressiva integrazione del compagno all’interno della classe.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA