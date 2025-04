agenzia

Roma, 5 apr. Gabriele Ciancuto, 13 anni, di Amelia, in provincia di Terni, un ‘piccolo Piero Angela’ che ha deciso di restituire quanto aveva appreso, scrivendo due libri in cui aiuta i bambini a capire, in modo semplice e con immagini chiare, la bellezza del sistema solare e i principi della fisica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA