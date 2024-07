Quirinale: Gasparri, ‘auguri a Mattarella, da giovane deputato apprezzai suoi insegnamenti’

agenzia

Roma, 23 lug. “Auguri al Presidente Sergio Mattarella. Ho avuto il privilegio di poter apprezzare alla Camera dei deputati la sua saggezza e la sua esperienza in stagioni lontane che non dimentico, molto impegnative per tutti e che furono per noi, allora giovani parlamentari, un’occasione di apprendimento. Quelle esperienze sono state preziose per proseguire un’attività nelle istituzioni nell’ambito delle quali, a volte, ho avuto modo di incrociare il Presidente Mattarella fino a quando ha raggiunto il più alto incarico della Repubblica. A Sergio Mattarella auguri di buon lavoro”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA