agenzia

Roma, 5 apr. Giorgia Fabris, 15 anni, di Trieste, Alfiere della Repubblica per il supporto generoso con cui, attraverso piccoli gesti quotidiani, contribuisce in modo fattivo all’accoglienza e all’integrazione in un quartiere socialmente complesso, ad alta densità di immigrazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA