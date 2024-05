Quirinale: Giulia Andreasi, social e IA per smaltire correttamente i rifiuti pericolosi**

agenzia

Roma, 27 apr. Giulia Andreasi Bassi, diciotto anni, romana, ha una grande passione per la ricerca scientifica e tecnologica, e ha deciso di impegnarsi per mettere le proprie conoscenze e la propria creatività a servizio della comunità, cercando di accelerare i progressi sul piano della sostenibilità ambientale. In particolare, ha ideato un programma –presentato anche in consessi internazionali– che utilizza i social media e l’intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi. Inoltre, le sue ricerche sulla turbolenza atmosferica dell’immagine solare, svolte anche fuori dai confini nazionali, le hanno consentito di vincere un prestigioso riconoscimento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA