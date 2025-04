Quirinale: Marta Virdis, l’impegno nella comunità per sostenere le cure per una bambina

agenzia

Roma, 5 apr. Marta Virdis, 20 anni, di Villanova Monteleone, in provincia di Sassari, lo scorso anno Marta ha organizzato una raccolta fondi per consentire cure molto costose a una bambina della sua comunità, coinvolgendo molti altri ragazzi e associazioni del territorio. Un esempio prezioso di come la solidarietà e il servizio possano infondere speranza all’intera comunità.

