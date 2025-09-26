Quirinale: Mattarella chiude iniziative sociali a Castelporziano

agenzia

Roma, 26 set. Festa di chiusura questa mattina nella Tenuta di Castelporziano delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione e alle associazioni di volontariato a sostegno dei più fragili. Presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sin dall’insediamento nel 2015 ha deciso di aprire la Tenuta presidenziale a questo tipo di attività.

Ha condotto la manifestazione Stefano ‘Elio’ Belisari, mentre l’intrattenimento musicale della ‘Jazz Campus Orchestra’ della Fondazione Musica per Roma diretta dal Maestro Massimo Nunzi e il concerto dello stesso ‘Elio’, accompagnato da una formazione di cinque musicisti, hanno animato la festa.

Giunto alla ottava edizione, il progetto -realizzato dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con la Regione Lazio, la Città metropolitana di Roma capitale e Roma capitale- ha coinvolto strutture e associazioni del Comune di Roma e di associazioni di volontari del territorio. Complessivamente più di 22 mila persone, oltre mille questa estate, sono state ospitate da fine marzo a fine agosto nelle strutture balneari, nell’area del castello e nel parco della Tenuta all’interno del quale gli ospiti hanno effettuato visite naturalistiche.