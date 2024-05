Quirinale: Mattarella ha ricevuto Re di Giordania, ‘onore per Italia averla qui’

agenzia

Roma, 2 mag. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Re di Giordania Abdullah II Ibn Al Hussein. Era presente all’incontro il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. “E’ un onore per l’Italia averla qui a Roma ed è un onore per me accoglierla al Quirinale”, ha detto il Capo dello Stato dando il benvenuto al Re giordano e alla delegazione che lo accompagna nella visita in Italia.

