Quirinale: Mattarella riceve club chef Capi di Stato, ‘contribuite ad aprire orizzonti(2)

Il sodalizio internazionale “Club des Chefs des Chefs”, fondato nel 1977 dal Gilles Bragard e composto dagli chef di 27 Capi di Stato, organizza ogni anno diverse iniziative nei Paesi dei suoi componenti per approfondire la cooperazione e la condivisione nel loro campo e per portare avanti iniziative di carattere solidaristico.

Quest’anno, in occasione del meeting in Italia di fine settembre, il Club farà visita all’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, nel corso della quale verranno consegnati ai piccoli pazienti prodotti dolciari preparati nelle cucine del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e organizzerà una cena finalizzata alla raccolta di fondi in favore della fondazione Francesca Rava di Milano.

