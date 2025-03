Quirinale: Mattarella riceve ‘trio Tercon’ in vista giornata Autismo

agenzia

Roma, 28 mar. In vista della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto oggi pomeriggio al Quirinale il “trio Tercon” composto da Margherita Tercon, Damiano Tercon e Philip Carboni che gli hanno presentato il libro “L’imprevisto di diventare adulti”. Erano presenti: Elisabetta Sgarbi, Stefano Eco, Eugenio Lio (Nave di Teseo), Greta Scarano e Yuri Turci, rispettivamente regista e attore del film “La vita da grandi” che narra le vicende della famiglia Tercon. Si legge in una nota del Quirinale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA