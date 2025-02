Quirinale: Moretti, ‘Mattarella presidente vicino al popolo’

agenzia

Roma, 31 gen. “Con Sergio Mattarella al Colle si sono ritrovati tanti cittadini comuni. Ognuno di noi ha un aneddoto, una storia, un frammento di memoria: personalmente ricordo quel messaggio alla nazione durante la pandemia, dove si lamentava bonariamente di non poter andare dal barbiere. Ce lo ha fatto sentire più vicino ancora in quel momento terribile. Auguri Presidente , orgogliosi di averti come saggia guida del Paese”. Così la vice capo delegazione del Pd a Bruxelles, Alessandra Moretti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA