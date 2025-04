Quirinale: Niccolò Ricci, 16enne che salvò la collaboratrice scolastica che soffocava con la merendina

agenzia

Roma, 5 apr. Niccolò Ricci, 16 anni, di Carrara, uscito dalla classe per recarsi in bagno, si è accorto che una collaboratrice scolastica stava rischiando di soffocare mentre mangiava una merendina. Senza perdere la calma e con grande lucidità, è intervenuto prontamente e ha praticato sulla donna la manovra di Heimlich, appresa da sua madre infermiera. Nonostante fosse per lui la prima volta, Niccolò è riuscito a evitare conseguenze drammatiche.

