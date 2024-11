agenzia

Il Brent scende a 74,67 dollari al barile

ROMA, 25 NOV – Le quotazioni del petrolio sono in lieve calo in avvio di settimana: i contratti sul greggio Wti con scadenza a gennaio passano di mano a 70,69 dollari al barile (in calo dello 0,77%). Il Brent perde lo 0,67% a 74,67 dollari al barile.

