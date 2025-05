R.Illy, prezzo cacao quintuplicato ma ora potrebbe calare

agenzia

Grazie a un buon raccolto. Piccolo cedimento consumi

TRIESTE, 23 MAG – “Il prezzo del cacao è quintuplicato, oggi costa 10mila dollari alla tonnellata. In passato potevano esserci piccole modifiche, con aumenti del 10, anche del 20 per cento. Oggi però il prezzo del cacao è altissimo”. Lo sottolinea all’ANSA Riccardo Illy, a capo del Polo del Gusto la cui capogruppo è Domori, che produce in particolare cioccolato di alta qualità. Un aumento il cui “riversamento sul prezzo del mercato è quasi completato” precisa l’imprenditore triestino. E che ha portato a “qualche piccolo cedimento nei consumi”; tuttavia, “il mercato ha assorbito lo choc”. Quest’ultimo risultato si deve anche, secondo Illy, ai “molti produttori che non hanno ribaltato l’aumento sui costi di mercato, anche perché con il nuovo raccolto i prezzi potrebbero scendere. C’è stata insomma sensibilità nei confronti dei consumatori” optando per una “scelta di lungo termine allo scopo di non perdere volumi”. La sequenza di continui aumenti dal 2007, cioè da quando Illy ha acquisito Domori, è impressionante: dai circa 2.500 dollari alla tonnellata il costo della materia prima si è impennato fino a 12.600 dollari, alcuni giorni fa. Le previsioni? “In estate, grazie a un raccolto buono, dovrebbe esserci un ridimensionamento – spiega Riccardo Illy – Il mercato è nervoso per via delle scorte basse. Eventi climatici e altri fattori hanno ridotto il raccolto e quindi si è messo mano alle scorte”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA