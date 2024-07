agenzia

Dopo il ritiro di Biden

WASHINGTON, 22 LUG – Altro boom di donazioni per Kamala Harris: in 24 ore, dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa per la Casa Bianca, sono stati raccolti 81 milioni di dollari per la campagna della vicepresidente. Lo riferisce il team della stessa campagna elettorale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA