Radicali: Filippo Blengino nuovo segretario

agenzia

Roma, 8 dic. Si è concluso oggi a Torino il XXIII Congresso di Radicali Italiani, che ha eletto il ventiquattrenne Filippo Blengino Segretario del partito. È eletto a Presidente Matteo Hallissey e a Tesoriera Patrizia De Grazia. “Davanti al pericolo di caduta delle nostre democrazie e alle minacce all’Europa, all’azione di un Governo che sta facendo fare al nostro Paese -ha detto Blengino- immani passi indietro, ad un sistema carcerario fallimentare, criminogeno e criminale, la presenza dei Radicali è fondamentale per tutelare lo Stato di Diritto e i diritti civili. Noi continuiamo ad esserci, pronti a promuovere disobbedienze civili e azioni nonviolente, con l’obiettivo di rendere più libero il nostro Paese”.

Quindi Matteo Hallissey: “Cambiano gli addendi, ma la sostanza no: abbiamo deciso di ricandidarci tutti e tre alla dirigenza del Movimento, ma cambiando la rispettiva carica. Di fronte alla frammentazione del mondo liberale e radicale, da Presidente voglio impegnarmi per promuovere una forma di alleanza con quelle forze politiche e personalità di quest’area che vorranno farlo. Serve il coraggio di mettere da parte i personalismi e lavorare insieme. Ci sono troppo cose da fare per permetterci il lusso di non collaborare”.