Ragazzo rapito e liberato dalla Polizia, un fermo

agenzia

Accusa di sequestro a scopo di estorsione, aggravante mafiosa

NAPOLI, 08 APR – E’ stata sottoposta a fermo una persona nell’ambito delle indagini sul rapimento di un 15enne avvenuto stamattina a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Dda di Napoli nei confronti di un 24enne che risulta indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla modalità mafiosa. Al momento, nella Questura di Napoli, sono in attesa di essere ascoltati il giovane e i genitori, accompagnati dall’avvocato Michele Rullo. Le indagini svolte dalla Squadra Mobile di Napoli, che si sono avvalse del supporto tecnico del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del contributo del Nucleo Investigativo dell’Arma dei Carabinieri di Torre Annunziata, hanno consentito in poche ore di soccorrere il minore rapito nelle fasi immediatamente successive al suo rilascio e di bloccare uno dei presunti rapitori, poi sottoposto al provvedimento di fermo.

