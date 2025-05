Rai: ad Rossi, ‘ruolo azienda è garantire pluralità e libertà di espressione’**

agenzia

Roma, 24 mag. Il ruolo della Rai è quello di “non imporre egemonie di alcun tipo, in passato ci sono state, ma garantire una sola egemonia, quella della pluralità dei racconti e della libertà di espressione”. Così l’amministratore delegato Giampaolo Rossi intervistato dal direttore del Corriere Luciano Fontana al Festival della Tv di Dogliani. La Rai deve “garantire che i racconti possano essere il più possibile plurali e rappresentare la varietà del nostro Paese. Tenere un giusto equilibrio tra le diverse anime del nostro Paese”, aggiunge Rossi.