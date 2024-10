Rai: Avs, ‘TeleMeloni sempre flop, disastri duo Rossi-Sergio mettono in difficoltà Rai2’

agenzia

Roma, 22 ott. “Il duo Giampaolo Rossi-Roberto Sergio continua a mettere in difficoltà TeleMeloni. Le trasmissioni pensate dal duo che governa la Rai da quando la destra è al governo non vanno bene, anzi sono un vero e proprio flop. A parte i pacchi condotti da De Martino tutto il resto si sta dimostrando un disastro dopo l’altro, con ascolti imbarazzanti”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, componente della commissione di Vigilanza Rai.