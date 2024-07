Rai: Azione, ‘interrogazione a Urso, chiarisca su mancata informazione elezioni Francia’

agenzia

Roma, 9 lug. “Il Governo spieghi per quale motivo il servizio pubblico offerto dalla Rai non ha tempestivamente informato i cittadini sull’esito della tornata elettorale francese del 7 luglio, preferendo la messa in onda di una privata associazione. Abbiamo chiesto, attraverso un’interrogazione al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di accertare le eventuali responsabilità della mancata informazione, anche verificando l’eventuale sussistenza di violazioni delle previsioni contenute nel Contratto nazionale di servizio”. A dichiararlo sono le deputate di Azione Federica Onori e Valentina Grippo, che hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro delle imprese e del Made in Italy sulla mancata programmazione Rai dell’esito elettorale in Francia.