Rai: Bakkali (Pd), ‘convocare subito Vigilanza per sbloccare stallo’

Roma, 4 nov “Così come già richiesto nella scorsa settimana dal Pd e dalle altre opposizioni, ribadiamo l’urgenza di convocare entro questa settimana l’ufficio di presidenza della Commissione di Vigilanza Rai per procedere ad una nuova votazione per il parere sul presidente della Rai”. Lo dice Ouidad Bakkali, componente del Partito democratico in commissione di Vigilanza Rai.

“Siamo preoccupati per la totale mancanza di responsabilità dimostrata da questa maggioranza e dal governo che sono in totale confusione e bloccano di fatto il servizio pubblico. A questo punto si convochi con urgenza l’ufficio di presidenza oppure dichiarino l’impossibilità di procedere”, aggiunge la deputata dem.

