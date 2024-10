Rai: Bevilacqua (M5S), ‘tracollo Rai 2 con Monteleone, responsabili in Vigilanza’

agenzia

Roma, 4 ott. “Mentre la stampa si concentra sulla nomina del prossimo presidente Rai, nel frattempo si sta consumando la frantumazione della credibilità e dell’affetto del pubblico nei confronti del Servizio Pubblico. Ieri sera c’è stato il tracollo della nuova trasmissione di Rai 2, condotta da Antonino Monteleone”. Così l’esponente M5S in commissione di vigilanza Rai Dolores Bevilacqua.

“Ora, senza polemiche, è possibile sapere quanti soldi è costata questa trasmissione che ieri è arrivata ultima tra tutte quelle in prima serata sulle Tv generaliste? Come mai ci troviamo a commentare l’ennesimo disastro di un programma affidato a un personaggio che diverse testate descrivono come vicino a Fratelli d’Italia? E soprattutto: cosa ne pensano quei dirigenti – come Stefano Coletta – che sono tra i responsabili di un palinsesto Rai che ricomincia a fare acqua da tutte le parti? Appena possibile glielo chiederemo direttamente in Commissione di vigilanza”, conclude l’esponente pentastellata.

