Rai: Bizzotto (Lega), ‘in riforma serve taglio progressivo e azzeramento canone in 5 anni’**

agenzia

Roma, 30 set. “Da domani, con l’incardinamento dei ddl in Commissione, inizieremo finalmente ad affrontare le varie proposte di riforma della Rai. Il taglio progressivo del canone e la sua totale cancellazione nel giro di 5 anni, sono per noi il punto qualificante ed irrinunciabile di qualunque riforma della Rai. L’abolizione del canone Rai è una battaglia di giustizia e di libertà che la Lega porta avanti da anni: oggi, con un governo di centrodestra, ci sono le condizioni giuste per cancellare la tassa più odiata dagli italiani”. Lo dichiara la senatrice Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del gruppo Lega al Senato, prima firmataria del ddl di riforma della Rai e del servizio pubblico.