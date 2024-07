Rai: Bonelli, ‘Meloni nega ma dati disastrosi, riferisca in Vigilanza’

agenzia

Roma, 29 lug. “Giorgia Meloni non accetta critiche e continua a negare l’evidente occupazione della Rai da parte della destra. Contraddice le osservazioni della Commissione Europea sullo stato dell’informazione in Italia, specialmente riguardo a ‘TeleMeloni’, la Rai che lei e il suo governo stanno plasmando a loro immagine e somiglianza, sacrificando le trasmissioni più indipendenti”. Così il deputato di Avs e membro della Vigilanza Rai, Angelo Bonelli.

“Oltre alla censura politica, emergono dati preoccupanti: nei primi tre mesi del 2024, la Rai ha perso un milione di spettatori nei telegiornali, con cali significativi soprattutto nelle edizioni serali. Questo disastroso calo degli ascolti è la prova del fallimento della politica editoriale imposta dal governo, che utilizza la Rai come megafono del partito della premier”.