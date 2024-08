Rai: Bonelli, ‘no accordo maggioranza per spartirsela, propongo riforma a Meloni’

agenzia

Roma, 4 ago. “Una maggioranza senza vergogna non riesce a trovare l’accordo su come spartirsi ulteriormente la Rai e quindi il servizio pubblico d’informazione. È questa la risposta alla Relazione sullo Stato di diritto pubblicata di recente dalla Commissione europea?”. Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“Invece di pensare a restituire alla Rai il ruolo di servizio pubblico libero dal controllo dei partiti, Giorgia Meloni pensa solo a come controllare tutta l’informazione. Lancio una proposta alla premier Meloni: utilizziamo questa fase per approvare una legge di riforma della Rai per renderla libera dal ruolo di occupazione dei partiti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA