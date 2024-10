Rai: Boschi (Iv), ‘per Meloni due fallimenti in due giorni, meno male che era quella brava’

agenzia

Roma, 9 ott “La maggioranza fugge per non fare i conti con la propria incapacità politica”. Lo dice la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai.

“La maggioranza ieri ha contestato alle opposizioni la scelta di non entrare in aula ieri a fronte di un blitz, fallito, per eleggere in solitaria i giudici della Corte Costituzionale, oggi – spiega – diserta la vigilanza Rai in blocco e fa mancare il numero legale per poter anche solo calendarizzare l’espressione del parere sul nuovo presidente Rai. L’opposizione che sceglie di non partecipare al voto compie un gesto politico, la maggioranza che non partecipa al voto blocca le istituzioni e dimostra tutta la sua incapacità. Speriamo che almeno smettano di fare la morale alle opposizioni“.