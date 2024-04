Rai: Calenda, ‘cancellare Scurati inaccettabile ed indegno’

agenzia

Roma, 20 apr. “Io sono sempre stato prudente nella critica al Governo sul tema delle influenze della politica sulla Rai, perché le ho viste in atto con Governi di destra e di sinistra. Ma questo cara Giorgia Meloni va oltre. Cancellare l’intervento di un grande scrittore per ragioni politiche è inaccettabile, indegno. Questa roba accade in Russia e non può accadere in un Paese europeo. Ci aspettiamo le scuse e il ripristino immediato del monologo cancellato. La Rai non è tua. La paghiamo, purtroppo, tutti. Datti una regolata”. Lo scrive su X Carlo Calenda.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA