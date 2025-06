Rai: Conte, ‘da maggioranza lottizzazione sfrenata, sostegno a lavoratori precari’**

agenzia

Roma, 12 giu. “Siamo qui oggi per il nostro sostegno a tanti lavoratori precari della Rai che non hanno certezza del loro futuro eppure sono lavoratori che ci consentono di vedere programmi di inchiesta, che sono particolarmente significativi e qualificanti per il servizio radiotelevisivo pubblico”. Così Giuseppe Conte a margine del presidio a viale Mazzini ‘A rischio i programmi Rai’, promosso dai giornalisti precari in agitazione.