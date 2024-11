Rai: Dalla Chiesa (Fi), ‘Vigilanza intervenga su Ballando Con Le Stelle’

agenzia

Roma, 26 nov. “Credo sia opportuno che la Vigilanza Rai intervenga al più presto su quanto sta accadendo a Ballando con le stelle, Rai 1”. Ad affermarlo in una nota è Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e membro della Commissione di Vigilanza Rai. “Sugli intollerabili atteggiamenti narcisistici di alcuni giurati (Lucarelli e Mariotto). Sulla non presa di posizione della padrona di casa. Sui problemi personali dei partecipanti buttati come pasto serale sulle tavole degli italiani che vorrebbero solo rilassarsi”, prosegue la Dalla Chiesa. L’appello della deputata di Forza Italia si riferisce alle ultime vicende accadute nel corso del programma condotto da Milly Carlucci, dopo la comunicazione che il maestro Angelo Madonia non sarebbe stato più nel cast per quelle che la Rai ha indicato come “divergenze professionali”, sostituito da Samuel Peron.