Rai: De Cristofaro, ‘ieri altra pessima giornata per Telemeloni, Rossi in Vigilanza’

Roma, 6 dic. “Ieri è stata un’altra pessima giornata per i vertici di TeleMeloni. Mentre chiudeva in anticipo l’ennesimo programma Binario 2, trasmissione di intrattenimento della mattina di Rai2 che aveva preso il posto dello show Viva Rai2 di Fiorello, il Tar della Liguria dichiarava illegittimo l’affidamento diretto da parte del comune di Sanremo alla Rai per l’organizzazione del Festival della canzone italiana”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, componente della commissione di Vigilanza Rai.