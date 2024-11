Rai: domani Fi presenta proposta riforma, ‘serve servizio informazione al di là appartenenze’

agenzia

Roma, 4 nov. L’appuntamento è per domani mattina, alle 11, presso la Sala Colletti della Camera: si terrà una conferenza stampa per la presentazione della proposta di Forza Italia per la riforma del sistema radiotelevisivo. All’incontro con i giornalisti, interverranno i presidenti dei senatori e dei deputati di Forza Italia, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli; il capogruppo azzurro in Commissione di Vigilanza Rai, Roberto Rosso; i componenti della commissione Rita Dalla Chiesa e Andrea Orsini.