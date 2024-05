Rai: Faraone (IV), ‘Gubitosa cancella i fatti per difendere il Fatto’

agenzia

Roma, 10 mag. “Ai pentastellati basta toccargli Marco Travaglio ed il salvataggio della Rai al suo gruppo editoriale, per provocare un vero travaso di bile. Così ne fa le spese Maria Elena Boschi, rea di aver ricordato un patto contro natura”. Lo dichiara il presidente dei deputati di Italia Viva, Davide Faraone.

“Gubitosa cancella i fatti per difendere Il Fatto e dimentica che il primo a usare per le nomine la legge contro cui si scaglia è stato Conte con il governo gialloverde, per metterci gli amici e il sovranista Foa. Oggi attacca noi per far dimenticare quella triste stagione e il baratro in cui ha gettato non solo l’azienda, ma il Paese”, conclude.

