Rai: Fdi, ‘servizio con audio Sangiuliano e moglie compatibile con servizio pubblico?’

Roma, 10 dic. “Il servizio mandato in onda domenica da Report, in cui è stato diffuso l’audio della conversazione telefonica dell’ex ministro Sangiuliano e sua moglie, è compatibile con quanto previsto sul piano normativo e contrattuale dal Servizio Pubblico? E soprattutto le modalità con le quali sono condotte queste inchieste sono in linea con il Servizio pubblico, oppure gettano discredito su una trasmissione d’inchiesta così rilevante per la Rai come Report?”. A chiederlo in un’interrogazione al presidente ed all’amministratore delegato della Rai sono i componenti di Fratelli d’Italia della Commissione Vigilanza Rai.