Rai: Federica Frangi, dalla lunga esperienza in azienda a membro del Cda/Scheda**

Roma, 26 set. Federica Frangi è uno dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione della Rai. Eletta stamane alla Camera, sul suo nome si sono concentrate le forze della maggioranza di centrodestra, attribuendole 174 voti. La giornalista, nata l’8 maggio del 1973 a Roma, è professionista dal 2005. Ha all’attivo una lunga esperienza nel servizio pubblico: dopo un inizio come ufficio stampa, ha poi lavorato per tanti anni nella redazione di ‘Porta a Porta’ e da marzo 2024 è passata alla cronaca nella redazione del Tg2.