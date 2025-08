Rai: Fontana, ‘solidarietà a Goracci e Bonato e a intera redazione Tg3, fermezza contro violenza’

agenzia

Roma, 1 ago. “Esprimo la mia solidarietà alla giornalista Lucia Goracci e all’operatore Ivo Bonato, a seguito delle intimidazioni subite durante il servizio in Cisgiordania. Un pensiero va anche all’intera redazione del Tg3. Violenze e minacce sono da condannare con massima fermezza. Sono vicino e riconoscente a chi, con professionalità e coraggio, opera in scenari complessi per raccontare i fatti e dare voce alla verità”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

