Rai: Fratoianni, ‘al fianco precari programmi’

agenzia

Roma, 21 mag. “Questa mattina gli impegni parlamentari relativi alla mozione Avs-M5S-Pd su Gaza e sul genocidio del popolo palestinese non mi hanno permesso di essere presente alla manifestazione dei precari Rai. Ci tengo comunque a fare sapere alle centinaia di precari che ogni giorno garantiscono un’informazione di qualità nei programmi d’inchiesta e nei talk della Rai che Avs è al fianco delle loro giuste rivendicazioni”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“Non è più accettabile – prosegue il leader di SI – che la più importante industria culturale del Paese e il maggior polo dell’informazione pubblica si regga sul lavoro di centinaia di precari. Così come non è accettabile che di fronte all’esigenza finalmente di stabilizzarli gli si imponga di abbandonare quelle redazioni in cui rappresentano un’asse portante, sparpagliando competenze e professionalità specifiche acquisite nel tempo”.