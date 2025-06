Rai: Fratoianni, ‘rivedere accordo giornalisti precari trasmissioni approfondimento’

agenzia

Roma, 25 giu. “Io penso che oggi Avs rappresenti una proposta politica che ha avuto ed ha il coraggio della necessaria radicalità nell’affrontare le questioni nel nostro Paese in questo periodo di governo della destra”. Lo afferma Nicola Fratoianni intervenendo a conclusione dei lavori del convegno di Avs su Intelligenza Artificiale e ruolo Rai.

“Per questo io penso – prosegue il leader di SI – che innanzitutto dobbiamo stare al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici della Rai che si battono in questo momento per il riconoscimento di un giusto contratto. E di fronte ad un accordo che però presenta numerosi profili assai discutibili perché rischia concretamente non solo di mettere in discussione diritti soggettivi dei lavoratori ma rischiano di colpire significativamente la qualità del servizio pubblico di questo paese, perché se tu svuoti le redazioni di una serie di trasmissioni di approfondimento e di inchiesta , tu colpisci nei fatti un progetto, un sapere prezioso . E si colpisce così un pezzo fondamentale del pluralismo e della funzione del servizio pubblico radio tv”.

