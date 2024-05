Rai: Fregolent (IV), ‘Appendino fata smemorina’

agenzia

Roma, 10 mag. “Nel paese delle fiabe in cui vivono i pentastellati Appendino evidentemente interpreta la fata smemorina. La riforma della Rai contro cui i 5stelle gettano strali, ma che ha permesso ai dipendenti Rai di avere un loro rappresentante nel Cda, non l’abbiamo utilizzata noi, ma Giuseppe Conte, per primo, quando era alla guida del governo gialloverde. Con quelle norme loro hanno fatto le nomine e hanno portato alla presidenza della Rai il sovranista Foa”. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA