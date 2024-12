Rai: Gasparri, ‘Agnes si ritira? Smentisco rumors al 300%’**

agenzia

Roma, 6 dic. “Simona Agnes avrebbe intenzione di ritirare la candidatura da presidente del cda Rai? E’ più facile che venga tre volte Natale piuttosto che accada, per citare Lucio Dalla. Quindi posso smentire recisamente i rumors che stanno circolando”. A dirlo all’Adnkronos è Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato e componente della Vigilanza Rai, convocata per l’11 dicembre voto per la presidenza Rai. “Quello che potrà accadere semmai è che la Vigilanza non si riunirà mai più -prosegue Gasparri-. Perché se proseguirà questa protervia, la Vigilanza non avrà più funzionalità”. Le opposizioni, osserva poi il senatore di FI, “hanno fatto delle richieste: incardinare la legge (sul Media Freedom Act, ndr), ed è avvenuto; fare gli Stati Generali, ed è avvenuto. Se persistono nel porsi in una posizione di oltranzismo negativo la Vigilanza non funzionerà più. Cosa deve vigilare, l’arroganza altrui?”.