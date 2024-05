Rai: Gasparri, ‘su Scurati castello di carte montato ad arte’

agenzia

Roma, 28 apr. “Quello di Scurati non è un disguido telematico è semplicemente un castello di carte montato ad arte. Non c’è stata nessuna censura. Dalla redazione della trasmissione di Rai 3 è stata mandata ai dirigenti Rai una scaletta con scritto accanto a Scurati ‘TG’, trattamento gratuito. Abbiamo le carte. I bugiardi sono tali e non vediamo l’ora che in commissione di Vigilanza i vertici della Rai possano confermare quello che è vero. Qualcuno ha mentito e continua a mettere in scena, anche nelle puntate successive, una sceneggiata per passare da martire. Ma i martiri veri li conosciamo, i martiri da palcoscenico li abbiamo incrociati più volte”. Lo afferma Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato e componente della commissione di Vigilanza.