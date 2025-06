Rai: gli ascolti del primo semestre confermano leadership

agenzia

Roma, 20 giu. La Rai è alla vigilia dell’appuntamento annuale con gli inserzionisti pubblicitari, quello fissato a Napoli il 27 giugno per la presentazione dei palinsesti della prossima stagione. La tv pubblica in quell’occasione potrà portare una serie di buoni risultati.

Nel periodo 1 gennaio – 14 giugno 2025, la Rai – apprende l’Adnkronos – conferma la propria leadership negli ascolti del Prime Time e dell’Intera Giornata (rispettivamente con uno share del 39% e del 37%). In prime time il Gruppo Rai supera il gruppo Mediaset di oltre 4,4 punti percentuali (il divario a parità di perimetro tra i soli 3 canali generalisti Rai e Mediaset sale a oltre 9,5 punti percentuali, ovvero il 34,5% contro il 25%).

Nel dato delle 24 ore, il Gruppo Rai supera il gruppo Mediaset di 0,3 punti percentuali (ma il divario a parità di perimetro tra i 3 canali generalisti Rai e Mediaset è di ben 4,9 punti, con il 31,3% di share contro il 26,4%).