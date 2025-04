Rai: Graziano (Pd), ‘basta occupazione politica, serve governance autonoma’

agenzia

Roma, 17 apr “Le opposizioni, tutte insieme, hanno compiuto un lavoro straordinario, costruendo una proposta di riforma condivisa per garantire l’autonomia e l’indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo perché sta impazzando TeleMeloni, continua l’occupazione della Rai e non l’occuparsi della Rai. È ora di applicare il Regolamento europeo sul Freedom Media Act, senza ulteriori rinvii”. Lo dice Stefano Graziano, capogruppo del Partito Democratico in Commissione di Vigilanza Rai.

“La Rai – aggiunge l’esponente Pd – è sotto attacco da tempo, vittima di un’occupazione politica sistematica che rischia di svilirne il ruolo fondamentale. Ma non parliamo certo dei 12.000 dipendenti che ogni giorno mandano avanti l’azienda, bensì dell’indirizzo editoriale e delle nomine calate dall’alto. Se entro l’8 agosto l’Italia non recepirà pienamente le direttive europee, il rischio è concreto: una procedura d’infrazione che si tradurrebbe in un ulteriore danno economico per i cittadini e in un colpo alla credibilità democratica del nostro Paese”.