Rai: Graziano (Pd), ‘rispettare scadenze Emfa e avviare subito iter legislativo riforma’

Roma, 15 apr “È ormai chiaro che in Italia la governance della Rai è paralizzata da un Governo di centrodestra che non rispetta quelli che dovrebbero essere i principi cardine di un servizio televisivo pubblico al servizio dei cittadini e non riesce o non vuole designare i nuovi vertici aziendali. Tutto questo si riverbera sul funzionamento dell’azienda e della stessa commissione di Vigilanza bloccata da oltre tre mesi”. Lo ha detto Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza sulla Rai, a margine dell’incontro alla stampa estera sul Media freedom act.