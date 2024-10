Rai: Graziano (Pd), ‘su presidenza maggioranza nel caos, non c’è accordo su data votazione’

agenzia

Roma, 8 ott “Come avevamo detto la maggioranza non ha alcuna intenzione né di fare la riforma della Rai né di rispettare la legge attuale che prevede la votazione entro 10 giorni dalla vigilanza. Non è stata stabilita alcuna data ed è stata convocata la plenaria per domani mattina alle otto”. Lo ha detto Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza Rai a margine della seduta di commissione.

“È gravissimo quanto sta accadendo; i termini di legge scadono venerdì e quindi dobbiamo assolutamente stabilire entro venerdì una data per ratificare la presidenza del Cda della Rai. Ho fatto un appello alla maggioranza a scegliere una data da oggi a venerdì, ma anche su questo punto si è rifiutata”, ha aggiunto.