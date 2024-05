Rai: Gubitosa (M5S), ‘Boschi scenda da cattedra, da IV nessuna lezione’

agenzia

Roma, 10 mag. “È proprio vero il verso della famosa canzone di Fabrizio De Andrè: ‘si sa che la gente da buoni consigli se non può più dare cattivo esempio’. Una dimostrazione arriva dall’intervista di oggi di Maria Elena Boschi, che forse dimenticando di far parte di Italia Viva prova a impartire lezioni di lotta ai conflitti di interesse. Sentire parlare di trasparenza da chi milita in un partito che rappresenta il classico esempio di unione tra affari e politica, è alquanto bizzarro, se non ridicolo”. Così in una nota Michele Gubitosa, vicepresidente M5S.