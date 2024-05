Rai: interrogazione Gasparri su compensi Amadeus e scarpe Travolta, ‘azienda sapeva?’

agenzia

Roma, 2 mag. Un’interrogazione agli organi competenti sui compensi di Amadeus, nonché sulle famose scarpe indossate da John Travolta al Festival di Sanremo. A presentarla è il capogruppo di Fi al Senato, Maurizio Gasparri.

“Sul ‘Giornale’ del 28 aprile – spiega in una nota l’azzurro – è stata pubblicata un’intervista di Lucio Presta, ex manager di Amadeus, le cui dichiarazioni sollevano due questioni importanti sulle quali occorrerebbe fare chiarezza. L’intervista, infatti, contiene allusioni che destano dubbi riguardo al compenso di 90mila euro riconosciuto, a seguito di un incontro nel giugno 2023, dal figlio di Lucio Presta al conduttore Amadeus in qualità di Direttore artistico del programma ‘Arena Suzuki’ e per aver collaborato all’ideazione dello stesso sebbene, come ribadito da Presta nella stessa intervista, questo non risponde al vero. Si legge che anche negli anni precedenti Amadeus avrebbe ricevuto compensi non dovuti che ha fatturato regolarmente con la dicitura ‘direzione artistica’, contravvenendo alla circolare della Vigilanza Rai”.