Rai: Iv e Pd in capigruppo Camera, ‘Fontana intervenga su situazione Vigilanza’

Roma, 25 giu “La commissione di Vigilanza Rai non è in attività per scelta della maggioranza. Non è possibile che non voti, che non possa riunirsi per discutere. Abbiamo chiesto a Fontana di intervenire”. Lo ha detto Maria Elena Boschi al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

“Porremo il tema anche al Senato, qualche iniziativa deve essere assunta. Non è normale che un meccanismo che nasce a tutela delle opposizioni e del Parlamento e a salvaguardia della qualità del servizio pubblico non funzioni. E’ l’unica commissione non in grado di svolgere attività”, ha aggiunto la capogruppo di Iv a Montecitorio.